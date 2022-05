Calciomercato: Juve. Fagioli 'Rinnovo volentieri, pronto a giocare in A' (Di martedì 10 maggio 2022) Dove non lo so, non dipende da me - sottolinea il romano a 'La Gazzetta dello Sport - Cosa mi aspetto dalla Juve? Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Dove non lo so, non dipende da me - sottolinea il romano a 'La Gazzetta dello Sport - Cosa mi aspetto dalla? Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: laè la. ...

