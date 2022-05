Bitcoin ancora in calo (Di martedì 10 maggio 2022) Il Bitcoin è ancora in calo: la criptovaluta perde il 3,1% a 29.992 dollari, scendendo per la prima volta dal luglio 2021 sotto quota 30.000 dollari. Dal picco dello scorso novembre il Bitcoin ha quindi perso oltre il 55%. Dopo una seduta asiatica in calo, sono in rialzo le principali Borse, con in positivo anche i contratti sui future USA. Questo rimbalzo potrebbe evitare Wall Street il cosiddetto “mercato orso” per lo S&P. In Europa il rimbalzo di questa seduta vede in testa Francoforte (+1,3%), seguita da Milano (+1%), Parigi (+0,8%), Londra e Madrid (+0,6%). In ulteriore discesa lo spread Btp-Bund, a 201,8 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 3,100%. In lieve rialzo l’oro (+0,1%) a 1.862 dollari l’oncia, dopo che i future si erano alzati già durante la seduta in Asia. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Ilin: la criptovaluta perde il 3,1% a 29.992 dollari, scendendo per la prima volta dal luglio 2021 sotto quota 30.000 dollari. Dal picco dello scorso novembre ilha quindi perso oltre il 55%. Dopo una seduta asiatica in, sono in rialzo le principali Borse, con in positivo anche i contratti sui future USA. Questo rimbalzo potrebbe evitare Wall Street il cosiddetto “mercato orso” per lo S&P. In Europa il rimbalzo di questa seduta vede in testa Francoforte (+1,3%), seguita da Milano (+1%), Parigi (+0,8%), Londra e Madrid (+0,6%). In ulteriore discesa lo spread Btp-Bund, a 201,8 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 3,100%. In lieve rialzo l’oro (+0,1%) a 1.862 dollari l’oncia, dopo che i future si erano alzati già durante la seduta in Asia. I ...

Advertising

silvio_donofrio : RT @classcnbc: BORSE EUROPEE, PROVE DI RIMBALZO ????+1,6% ????+1% ????+1,5% ????+0,7% A #PiazzaAffari #Bper brinda ai conti (+8,8%). #Saipem anco… - GiaPettinelli : Bitcoin ancora in calo, scende sotto i 30.000 dollari - classcnbc : BORSE EUROPEE, PROVE DI RIMBALZO ????+1,6% ????+1% ????+1,5% ????+0,7% A #PiazzaAffari #Bper brinda ai conti (+8,8%).… - News24_it : Per la prima volta da luglio 2021, perso 55% da picco novembre - fisco24_info : Bitcoin ancora in calo, scende sotto i 30.000 dollari: Per la prima volta da luglio 2021, perso 55% da picco novemb… -