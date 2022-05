Atalanta, buone notizie alla ripresa: recuperati Zapata, Palomino e Scalvini (Di martedì 10 maggio 2022) Qui Zingonia alla ripresa degli allenamenti di martedì, buone notizie in casa atalantina: Zapata, Scalvini e Palomino hanno lavorato con il gruppo e saranno disponibili domenica a San Siro contro il Milan. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Qui Zingoniadegli allenamenti di martedì,in casa atalantina:hanno lavorato con il gruppo e saranno disponibili domenica a San Siro contro il Milan.

Advertising

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Buone notizie per #Gasperini, un recupero importante per Milan Atalanta?? - mvcalcio : RT @RadioRossonera: Buone notizie per #Gasperini, un recupero importante per Milan Atalanta?? - RadioRossonera : Buone notizie per #Gasperini, un recupero importante per Milan Atalanta?? - MilanSpazio : Milan-Atalanta, buone notizie per Gasperini: due calciatori possono recuperare - webecodibergamo : Atalanta, buone notizie alla ripresa: recuperati Zapata, Palomino e Scalvini -