Alcaraz: “Voglio il Roland Garros: i cinque set non mi fanno paura” (Di martedì 10 maggio 2022) Carlos Alcaraz ha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo i due successi consecutivi agguantati tra Barcellona e Madrid. Il diciannovenne spagnolo sembra avere le idee particolarmente chiare: “Restano tre Slam quest’anno e l’obiettivo è quello di vincerne almeno uno. Aver vinto a Madrid mi dà la fiducia giusta per provare a vincere il Roland Garros. Il fatto che si giochi al meglio dei cinque set non mi spaventa, anzi, lo ritengo un vantaggio. Mi reputo un giocatore con buone capacità fisiche. Come diciamo all’interno del mio team, fisicamente sono un toro”. L’iberico si trova adesso al best ranking (numero 6 ATP) ma non si vuole fermare di certo qui: “Il mio obiettivo è quello di diventare numero uno del ranking. Da questo punto di vista, non ho ancora fatto nulla, ci sono ancora diversi giocatori davanti a ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Carlosha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo i due successi consecutivi agguantati tra Barcellona e Madrid. Il diciannovenne spagnolo sembra avere le idee particolarmente chiare: “Restano tre Slam quest’anno e l’obiettivo è quello di vincerne almeno uno. Aver vinto a Madrid mi dà la fiducia giusta per provare a vincere il. Il fatto che si giochi al meglio deiset non mi spaventa, anzi, lo ritengo un vantaggio. Mi reputo un giocatore con buone capacità fisiche. Come diciamo all’interno del mio team, fisicamente sono un toro”. L’iberico si trova adesso al best ranking (numero 6 ATP) ma non si vuole fermare di certo qui: “Il mio obiettivo è quello di diventare numero uno del ranking. Da questo punto di vista, non ho ancora fatto nulla, ci sono ancora diversi giocatori davanti a ...

