Ultime Notizie – Ucraina, messaggio contro guerra su Smart tv Russia (Di lunedì 9 maggio 2022) Ucraina-Russia, sugli schermi delle Smart tv russe è comparso un messaggio contro la guerra, nella giornata in cui Mosca celebra la vittoria contro la Germania nazista che la retorica del Cremlino ha voluto mettere sullo stesso piano dell’ ‘operazione militare speciale’ in atto contro l’Ucraina. Tutti i canali sono stati colpiti dall’attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il messaggio: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022), sugli schermi delletv russe è comparso unla, nella giornata in cui Mosca celebra la vittoriala Germania nazista che la retorica del Cremlino ha voluto mettere sullo stesso piano dell’ ‘operazione militare speciale’ in attol’. Tutti i canali sono stati colpiti dall’attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla ...

