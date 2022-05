Serie B | la Reggina a rischio iscrizione? Le squadre che verrebbero ripescate

(Di lunedì 9 maggio 2022) La, che ha centrato il quattordicesimo posto in questo campionato diB, potrebbe rischiare la categoria per la prossima stagione. L’arresto del presidente Luca Gallo, in aggiunta alle numerose difficoltà societarie, potrebbero costare il campionato cadetto allaB Ripescaggio Leche potrebbero richiedere la riammissione, secondo La Stampa, inB sarebbero: l’Alessandria, che è stata già retrocessa, il Cosenza e il Vicenza, prossimi protagonisti dei playout. Sui veneti ci sono parecchi dubbi, dato che hanno già goduto del ripescaggio nel 2014. Stesso discorso per i calabresi, che hanno partecipato a questo campionato soltanto grazie al fallimento del Chievo Verona. Vittorio Assenza

