Quarantaquattro anni fa l'uccisione di Aldo Moro Il 9 maggio 1978 anche l'assassinio di Giuseppe Impastato (Di lunedì 9 maggio 2022) Una telefonata di un terrorista comunicò che il cadavere di Aldo Moro sarebbe stato trovato in via Caetani. Il corpo era nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, in quella strada di Roma. Il presidente della democrazia cristiana, pugliese di Maglie, fu ucciso dopo 55 giorni dal suo rapimento, il 9 maggio 1978.vla notte della Repubblica. La notte di quel 9 maggio, in Sicilia, a Cinisi, fu ucciso Giuseppe Impastato, Peppino. Un delitto di mafia, per zittire una voce di denuncia.

