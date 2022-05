Problemi con la connessione Wi-Fi? Con questi consigli prenderà dappertutto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 9 maggio 2022) La vostrawi-fi in casa va lenta? Il problema potrebbe derivare da un posizionamento errato del vostro router. Nel corso dei prossimi anni, laWi-Fi 5 g e la fibra ottica da 1 giga dovrebbero essere lo standard per ogni zona d’Italia. Attualmente ci sono molte zone, specialmente quelle lontane dai grandi centri cittadini, che non sono coperte con unache raggiunga almeno i 100 megabite in download, dunque siamo molto lontani da quel risultato. Ci sono però casi in cui anche laminima promessa dal gestore non viene raggiunta dalla nostra linea. I motivi di questo mancato rispetto della prestazione promessa dal gestore possono essere diversi. Il più frequente è la presenza di una sola cabina di allaccio esterna per un quartiere con un’alta densita di ...