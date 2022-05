Poliziotto ubriaco investe e uccide un 17enne in scooter (Di lunedì 9 maggio 2022) A Treviso un agente è stato fermato con l'accusa di omicidio per aver investito un ragazzo. Nel sangue aveva alcol ben oltre il limite Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) A Treviso un agente è stato fermato con l'accusa di omicidio per aver investito un ragazzo. Nel sangue aveva alcol ben oltre il limite

