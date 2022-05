Peste suina, il ministero naviga a vista. Costa: “Dobbiamo ridurre i cinghiali in tutta Italia abbattendoli” (Di lunedì 9 maggio 2022) Allarme Peste suina, il ministero della Salute è in difficoltà. “Il problema della Peste suina non c’è solo nel Lazio. Ma è partito in Piemonte e in Liguria dove è stata identifica una zona rossa. E presto ci sarà la posa delle recinzioni”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 24 Mattino su Radio24, dopo la denuncia dei casi a Roma e nelle province del Lazio. “Ma credo che siamo di fronte ad una emergenza. E Dobbiamo ridurre la popolazione dei cinghiali. Questo credo che possa servire anche per affrontare il problema della loro presenza nei quartieri”. Nella Capitale è tornato, anzi non è mai sparito, lo scandalo dei cinghiali che grufolano intorno ai cassonetti della spazzatura. Rendendo off ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Allarme, ildella Salute è in difficoltà. “Il problema dellanon c’è solo nel Lazio. Ma è partito in Piemonte e in Liguria dove è stata identifica una zona rossa. E presto ci sarà la posa delle recinzioni”. Così il sottosegretario alla Salute Andreaospite di 24 Mattino su Radio24, dopo la denuncia dei casi a Roma e nelle province del Lazio. “Ma credo che siamo di fronte ad una emergenza. Ela popolazione dei. Questo credo che possa servire anche per affrontare il problema della loro presenza nei quartieri”. Nella Capitale è tornato, anzi non è mai sparito, lo scandalo deiche grufolano intorno ai cassonetti della spazzatura. Rendendo off ...

