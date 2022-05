Occhio alla pensione: tutto stravolto. Chi può avere l'assegno in tasca con una semplice richiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo l' articolo n.88 della Corte Costituzionale la pensione di reversibilità non spetterebbe più solo ai coniugi, ma ora anche a separati, divorziati, figli e nipoti. Ha inoltre stabilito che tale pensione spetterebbe di diritto anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro al carico del soggetto deceduto. È poi arrivata la circolare dell'Inps n.19 del 2022, la quale precisa, nello specifico, i soggetti che hanno diritto a tale assegno. Stando a quanto riporta l'Inps, la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato che spetta ai familiari. Rientrerebbero in questa lista: il coniuge, il coniuge separato e il coniuge divorziato. Nel caso in cui quest'ultimo si sia risposato dopo il divorzio, le sue quote dovranno essere ristabilite con sentenza al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo l' articolo n.88 della Corte Costituzionale ladi reversibilità non spetterebbe più solo ai coniugi, ma ora anche a separati, divorziati, figli e nipoti. Ha inoltre stabilito che talespetterebbe di diritto anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro al carico del soggetto deceduto. È poi arrivata la circolare dell'Inps n.19 del 2022, la quale precisa, nello specifico, i soggetti che hanno diritto a tale. Stando a quanto riporta l'Inps, laai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato che spetta ai familiari. Rientrerebbero in questa lista: il coniuge, il coniuge separato e il coniuge divorziato. Nel caso in cui quest'ultimo si sia risposato dopo il divorzio, le sue quote dovranno essere ristabilite con sentenza al ...

Advertising

Scontrosadrya : RT @Qitaliarevenge: #2000Mules Prendi nel paese 2000 persone. A queste dai il compito di consegnare 2000 schede elettorali in vari mail… - blondic69 : @fattoquotidiano Sè svegliatooooooo!!!! ma non mi rallegrerei troppo, è un tipo affetto da narcolessia politica qui… - Beppe35343556 : È una voce che mi è giunta e la riporto così come mi è arrivata: occhio alla pista #italiano per il @sscnapoli - Claudel_IT : RT @meopinelli: #tirana #UECL +++OCCHIO ALLA TRUFFA+++ Se ricevi una mail dove ti dicono di essere stato sorteggiato per la finale LAZIO-… - oracolo79 : @alberto_zorzan @crypto_gateway nel 2030 ust non ci sarà piu, occhio alla MCAP -