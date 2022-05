(Di lunedì 9 maggio 2022) Solidarietà Missione Calcutta Onlus in missione nella località di ?omianki-Buraków, non lontano da Varsavia per un progetto di assistenza alle mamme ed ai bambini in».

... inclusi otto caccia MiG - 29 che volavano in una formazione 'Z' per mostrare supporto alle truppe ... Avanti con il booster che abbiamo Altre News. Vernice rossa contro l'ambasciatore russo ... In Polonia a supporto delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra Solidarietà Missione Calcutta Onlus in missione nella località di Lomianki-Buraków, non lontano da Varsavia per un progetto di assistenza alle mamme ed ai bambini in fuga dalla guerra». Un seminario d ...Nuovi aiuti militari dagli Usa, prosegue l'evacuazione dell'Azovstal, 8 attacchi respinti nel Donbass: gli ultimi aggiornamenti da Russia e Ucraina ...