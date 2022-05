Giro d’Italia 2022, quarta tappa Avola-Etna: percorso e altimetria (Di lunedì 9 maggio 2022) L’altimetria e il percorso della quarta tappa del Giro d’Italia 2022, che propone il primo arrivo in salita con i 170 chilometri da Avola all’Etna, più precisamente ai 1892 metri di quota del Rifugio Sapienza. Una frazione che promette scintille nel finale lungo il pendio del vulcano, con una lunga marcia di avvicinamento alla salita conclusiva che misura circa 23 chilometri. A livello tecnico, quest’anno il Giro affronterà un Etna “inedito”: la corsa infatti approccerà la salita dal versante di Ragalna, già affrontato nel 2018, per poi spostarsi sul versante “classico” di Nicolosi per gli ultimi 14 km. quarta tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING Giro ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’e ildelladel, che propone il primo arrivo in salita con i 170 chilometri daall’, più precisamente ai 1892 metri di quota del Rifugio Sapienza. Una frazione che promette scintille nel finale lungo il pendio del vulcano, con una lunga marcia di avvicinamento alla salita conclusiva che misura circa 23 chilometri. A livello tecnico, quest’anno ilaffronterà un“inedito”: la corsa infatti approccerà la salita dal versante di Ragalna, già affrontato nel 2018, per poi spostarsi sul versante “classico” di Nicolosi per gli ultimi 14 km.: DATA, ORARI, TV E STREAMING...

