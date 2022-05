Fiorentina-Roma 2-0 in 11 minuti | gol di Gonzalez e Bonaventura

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Ladi fatto inizia la partita così come aveva fatto a Napoli quasi un mese fa, ovvero timorosa, impaurita e rinunciataria, solo che questa volta è tramortita in maniera doppia e ci mette un po' a sbloccarsi. Il 3-5-2 pensato da Mourinho è prevedibile e ben letto dai gigliati che dominano a centrocampo, tanto che Sergio Olivera viene sostituito già all'intervallo da Zaniolo. I padroni di casa non sfruttano un paio di chance per il tris, vanno di nuovo in gol conma l'arbitro annulla per un precedente fuorigioco di Nicoche aveva iniziato l'azione. La partita è a tratti nervosa, spigolosa, l'arbitro Guida fatica a controllarla e gestirla (anche sul rigore concesso ai viola si è dovuto affidare al Var) mentre l'unico vero tiro delladalle parti di Terracciano nel primo tempo è una ...

Tutt'altro che buona la direzione di Guida, che dopo 2 minuti assegna alla Roma un rigore che non c'è. In un primo momento l'arbitro lascia correre per il vantaggio, poi è chiamato da Banti al Var (fuori luogo) e dopo la 'on field review' cambia idea: ma il tocco di ...