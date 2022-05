F1, Toto Wolff: “Non abbiamo ancora capito la Mercedes” (Di lunedì 9 maggio 2022) Un quinto e un sesto posto: è stato questo il riscontro per la Mercedes a Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida, George Russell ha preceduto Lewis Hamilton e le prestazioni della W13 sono state un po’ quelle che si erano viste su altre piste, ovvero attualmente la scuderia di Brackley è la terza forza alle spalle di Ferrari e di Red Bull. Da questo punto di vista, nel corso delle prove libere del venerdì, c’erano stati segnali di ripresa che poi nel sabato e quest’oggi non si sono manifestati. Una gara condizionata dalla Safety Car e sul piano strategico non ha favorito Hamilton che ha perso la sua posizione in favore del compagno di squadra. Ad analizzare ai microfoni di Sky Sports quanto accaduto è stato il Team Principal di Mercedes, Toto Wolff: “abbiamo optato per ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Un quinto e un sesto posto: è stato questo il riscontro per laa Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida, George Russell ha preceduto Lewis Hamilton e le prestazioni della W13 sono state un po’ quelle che si erano viste su altre piste, ovvero attualmente la scuderia di Brackley è la terza forza alle spalle di Ferrari e di Red Bull. Da questo punto di vista, nel corso delle prove libere del venerdì, c’erano stati segnali di ripresa che poi nel sabato e quest’oggi non si sono manifestati. Una gara condizionata dalla Safety Car e sul piano strategico non ha favorito Hamilton che ha perso la sua posizione in favore del compagno di squadra. Ad analizzare ai microfoni di Sky Sports quanto accaduto è stato il Team Principal di: “optato per ...

