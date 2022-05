Eva Henger trasferita in elisoccorso a Roma, ecco perché (Di lunedì 9 maggio 2022) si è reso necessario il trasferimento nella Capitale Dopo il brutto incidente in cui è rimasta coinvolta in Ungheria insieme al marito Massimiliano Corioletti, Eva Henger è stata traferita in elisoccorso a Roma. “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio”, ha detto Corioletti a Novella 2000. Il marito della Henger ha poi spiegato di essere anche lui a Roma, sottolineando lo stretto legame che lo unisce ad Eva. Per lei parole di profondo amore: «Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola. Starò con lei al Villa Parioli». Leggi anche: Eva Henger, il marito Massimiliano le scrive dopo l’incidente Eva Henger ha subito diverse fratture ed è stata operata d’urgenza ad un braccio, scongiurando la setticemia. Intervistata da Barbara ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022) si è reso necessario il trasferimento nella Capitale Dopo il brutto incidente in cui è rimasta coinvolta in Ungheria insieme al marito Massimiliano Corioletti, Evaè stata traferita in. “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio”, ha detto Corioletti a Novella 2000. Il marito dellaha poi spiegato di essere anche lui a, sottolineando lo stretto legame che lo unisce ad Eva. Per lei parole di profondo amore: «Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola. Starò con lei al Villa Parioli». Leggi anche: Eva, il marito Massimiliano le scrive dopo l’incidente Evaha subito diverse fratture ed è stata operata d’urgenza ad un braccio, scongiurando la setticemia. Intervistata da Barbara ...

