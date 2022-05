Eva Henger trasferita a Roma dopo l’incidente avuto con Massimiliano Caroletti: come sta la soubrette (Di lunedì 9 maggio 2022) Si torna a parlare delle condizioni di salute di Eva Henger, che proprio di recente ha avuto un grave incidente automobilistico mentre si recava nella sua casa di Gyor. Ad informare i fan della soubrette è stato il marito Massimiliano Caroletti, che prima sui social e poi attraverso un’intervista ha annunciato prima che la donna è stata trasferita a Roma e poi ha spiegato come sono le sue condizioni di salute. Massimiliano Caroletti sulle condizioni di Eva Henger: la donna è stata portata in Italia Proseguono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger, che qualche giorno fa è stata coinvolta in un grave incidente d’auto mentre cercava di raggiungere la sua casa a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Si torna a parlare delle condizioni di salute di Eva, che proprio di recente haun grave incidente automobilistico mentre si recava nella sua casa di Gyor. Ad informare i fan dellaè stato il marito, che prima sui social e poi attraverso un’intervista ha annunciato prima che la donna è statae poi ha spiegatosono le sue condizioni di salute.sulle condizioni di Eva: la donna è stata portata in Italia Proseguono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva, che qualche giorno fa è stata coinvolta in un grave incidente d’auto mentre cercava di raggiungere la sua casa a ...

Advertising

TuttoSuRoma : Eva Henger trasferita in eliambulanza in clinica a #Roma: nuove operazioni dopo l'incidente - telodogratis : Eva Henger ricoverata in Italia: il viaggio in aereo-ambulanza fino a Roma - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Eva Henger trasferita in eliambulanza in clinica a Roma: nuove operazioni dopo l'incidente - fanpage : Eva Henger dovrà sottoporsi a svariate operazioni dopo l'incidente avvenuto qualche giorno fa - IsaeChia : Eva Henger e Massimiliano Caroletti trasferiti in una clinica romana: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operaz… -