È morto Walter De Benedetto, simbolo della lotta per la cannabis terapeutica (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel 2021 era stato assolto da un processo che lo vedeva imputato per aver coltivato marijuana in casa. Per il GUP di Arezzo il fatto non sussisteva, poiché la produceva e utilizzava a per lenire i dolori della sua malattia, l'artrite reumatoide. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel 2021 era stato assolto da un processo che lo vedeva imputato per aver coltivato marijuana in casa. Per il GUP di Arezzo il fatto non sussisteva, poiché la produceva e utilizzava a per lenire i dolorisua malattia, l'artrite reumatoide. L'articolo proviene da DireDonna.

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - Tg3web : È morto ad Arezzo Walter De Benedetto, un simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo te… - Valessiabi : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… - walter_capt : RT @AlvisiConci: Putin non rivuole indietro le salme dei suoi soldati Quanto gliene frega a lui di chi è morto per la sua guerra di merda.… - TomasoPisapia : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… -