Advertising

disinformatico : Si scrive Ncuti, si pronuncia 'sciuti' #DoctorWho - aoutlentilles : io il peggior tipo di doctor who stan perché ogni volta che qualcuno mi dice di volerla iniziare per un motivo spec… - comingsoonit : 'Il futuro è qui!' ha detto lo showrunner di #DoctorWho Russel T. Davies presentando il nuovo Dottore, la star di S… - blogcupoftea : Il quattordicesimo Dottore sarà Ncuti Gatwa - TestedSociopath : @shinni_cawe Ringrazia che hanno scelto lui come nuovo Doctor Who e sono usciti tutti questi video ???? -

... BBC ha finalmente annunciato chi sostituirà Jodie Whittaker in uno dei ruoli più ambiti della televisione, il Dottore della storica serie di fantascienza: sarà Ncuti Gatwa , attore ...Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore e i fan non potrebbero essere più entusiasti di vederlo all'opera prossimamente nella stagione 14 di14 . La giovane star di Sex Education segna infatti una vera e propria svolta per lo show e sui social sono numerose le dimostrazioni di stima ed affetto per lui. "Non riesco a trovare le ...Doctor Strange 3 è il film fantasy e action ancora non entrato in fase di sviluppo. Si tratterebbe del sequel di Doctor Strange in the Multiverse of Madness - ora nelle sale - che mostra un supereroe ...Doctor Who, Ncuti Gatwa è il 14esimo Dottore dopo Jodie Whittaker. BBC conferma il casting in vista dei nuovi episodi.