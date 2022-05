Di Marzio: “A Tonali è bastato un anno per diventare importante nel Milan” (Di lunedì 9 maggio 2022) Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro Tonali dopo la grande partita di ieri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Gianluca Di, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandrodopo la grande partita di ieri

Advertising

yassine01937035 : RT @PianetaMilan: .@DiMarzio : “A #Tonali è bastato un anno per diventare importante nel @acmilan ' #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… - PianetaMilan : .@DiMarzio : “A #Tonali è bastato un anno per diventare importante nel @acmilan ' #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Di Marzio: «Tonali? Ha caratteristiche particolari, cresciuto mentalmente» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Di Marzio: «Tonali? Ha caratteristiche particolari, cresciuto mentalmente» - sportli26181512 : Di Marzio su Tonali: 'E' cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale, ora è importante per il Milan': Presente… -