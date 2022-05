Covid oggi Puglia, 1.209 contagi e 4 morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.166 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 431 – Provincia di Bat: 64 – Provincia di Brindisi: 140 – Provincia di Foggia: 134 – Provincia di Lecce: 279 – Provincia di Taranto: 147 – Residenti fuori regione: 9 – Provincia in definizione: 5. Sono 93.689 le persone attualmente positive in Puglia, 526 ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 1.092.617 casi totali nella Regione, 10.718.303 test eseguiti, 990.575 persone guarite e 8.353 decessi. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.209 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.166 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 431 – Provincia di Bat: 64 – Provincia di Brindisi: 140 – Provincia di Fa: 134 – Provincia di Lecce: 279 – Provincia di Taranto: 147 – Residenti fuori regione: 9 – Provincia in definizione: 5. Sono 93.689 le persone attualmente positive in, 526 ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 1.092.617 casi totali nella Regione, 10.718.303 test eseguiti, 990.575 persone guarite e 8.353 decessi. L'articolo ...

