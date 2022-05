Charles Michel dopo la fuga nel rifugio a Odessa: «Mosca non ci intimidisce: massimo sostegno Ue all’Ucraina» – Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha trascorso a sorpresa la Giornata dell’Europa a Odessa, la strategica città portuale ucraina sul Mar Nero, per prendere atto in prima persona dei danni della guerra scatenata dalla Russia e verificare l’impatto del conflitto sulle catene di approvvigionamento globali, principalmente di grano. Durante la visita a Odessa, però, il presidente del Consiglio europeo è stato costretto a nascondersi in un rifugio antiaereo a causa di un attacco missilistico. Il raid è avvenuto durante l’incontro tra Michel e il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, a cui ha partecipato in collegamento da Kiev anche il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso della visita a Odessa, oltre al primo ministro ucraino, il presidente del ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Consiglio europeoha trascorso a sorpresa la Giornata dell’Europa a, la strategica città portuale ucraina sul Mar Nero, per prendere atto in prima persona dei danni della guerra scatenata dalla Russia e verificare l’impatto del conflitto sulle catene di approvvigionamento globali, principalmente di grano. Durante la visita a, però, il presidente del Consiglio europeo è stato costretto a nascondersi in unantiaereo a causa di un attacco missilistico. Il raid è avvenuto durante l’incontro trae il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, a cui ha partecipato in collegamento da Kiev anche il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso della visita a, oltre al primo ministro ucraino, il presidente del ...

