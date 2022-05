Boccia insulta | Destraccia E scoppia la polemica

Advertising

Agenzia askanews

Se da un lato ci sono gli amministratori del Nord preoccupati perché i fondi del Pnrr possano finire per buona parte al Sud, dall'altro non c'è proprio soddisfazione come nel caso del presidente della ...L'attacco, sferrato via social, è già bell'e pronto per l'imitazione di Crozza, senza toccare una riga del copione: "Pensiamo che con le centinaia di dottoresse Cipollone che abbiamo nei vari ... Centrodestra, Schifani (Fi): falsi insulti Boccia su Sicilia Dopo quello di Laura Boldrini, arriva anche l'insulto di Francesco Boccia. "Destraccia", dice riferendosi ai sindaci di centrodestra ...L'ex ministro ed esponente del Partito democratico Francesco Boccia ieri in città a sostegno del candidato sindaco De Domenico ...