Barcellona pronto all’assalto di un big del Napoli: è nella lista di Xavi (Di lunedì 9 maggio 2022) Un calciatore del Napoli nel mirino del Barcellona, che continua a guardare in Serie A dopo l’ingaggio di Kessie a parametro zero. La sconfitta rimediata dalla Juventus sul campo del Genoa ha consentito di blindare il terzo posto. Ora il Napoli, al quale non sono rimasti altri obiettivi stagionali, potrà cominciare a pianificare le prossime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 9 maggio 2022) Un calciatore delnel mirino del, che continua a guardare in Serie A dopo l’ingaggio di Kessie a parametro zero. La sconfitta rimediata dalla Juventus sul campo del Genoa ha consentito di blindare il terzo posto. Ora il, al quale non sono rimasti altri obiettivi stagionali, potrà cominciare a pianificare le prossime Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiGiglio99 : Solo 6 punti di vantaggio sulla Redbull, pronto il sorpasso a Barcellona - strangerbatch : Vabbè dai sorpassa così ci togliamo il pensiero, smettiamo di soffrire e di gufare e te ne vai a 70mila secondi già… - sportli26181512 : Altro colpo a zero per il Barcellona dopo Kessie: ecco 13 milioni l'anno per Azpilicueta: Dopo Kessie e Christensen… - sportli26181512 : Altro colpo a zero per il Barcellona dopo Kessie: ecco 13 milioni l'anno per Azpilicueta: Dopo Kessie e Christensen… - LeBombeDiVlad : ?? Dopo #Kessie e #Christensen, il #Barcellona è pronto a chiudere un nuovo acquisto a parametro zero ?? ????? #LBDV… -