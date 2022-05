Ucraina: due ragazzi uccisi dalle bombe russe. E 60 civili dispersi dopo l’attacco aereo nel Lugansk (Di domenica 8 maggio 2022) Due ragazzi di 11 e 14 anni sono stati uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite ieri in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk. Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 maggio 2022) Duedi 11 e 14 anni sono statie due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite ieri in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk. Circa 60risultanol'attaccodi ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka L'articolo proviene da Firenze Post.

