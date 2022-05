Stasera in tv, oggi 8 maggio 2022: Rinascere e Big Show (Di domenica 8 maggio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi domenica 8 maggio 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 8 maggio 2022 La programmazione della serata di domenica 8 maggio 2022 è ampia. Su Rai 1 va in onda il film in prima tv Rinascere, basato sulla vita del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Canale 5 propone l'ultima puntata di Big Show, condotto da Enrico Papi. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, mentre Rete 4 il format di approfondimento Zona Bianca. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 8abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 8La programmazione della serata di domenica 8è ampia. Su Rai 1 va in onda il film in prima tv, basato sulla vita del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Canale 5 propone l'ultima puntata di Big, condotto da Enrico Papi. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, mentre Rete 4 il format di approfondimento Zona Bianca. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è ...

Advertising

pietroraffa : 'Non riesco a capire come si possa ragionare così. Se si fosse seguito quello che lei consigliava oggi non saremmo… - LCuccarini : Ci siete? Come sempre vi leggo tutti: fan, critici e scatenati?? stasera ci prepariamo ad una puntata tosta. Oggi,… - marattin : Da oggi un piccolo tour nel Nord Italia a parlare di riformismo, economia e riforma fiscale. Stasera a Milano, doma… - theocrazia : Oggi nessuno mi deve toccare, parlare, guardare. Sono una corda tesa fino a stasera - GaspareCaj : RT @max74volpato: Quante coincidenze oggi. Verona Milan stasera, Verona Milan vuol dire esordio in serie A per @FBaresi che oggi compie gli… -