Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell'intoccabile Elisabetta Franchi (Di domenica 8 maggio 2022) Presenti anche il ministro delle Pari opportunità Elena Bonetti, quella che "si fece dimettere" da Matteo Renzi e la vice ministra alla cultura Lucia Borgonzoni, quella che "Non leggo un libro da tre ... Leggi su editorialedomani (Di domenica 8 maggio 2022) Presenti anche il ministroe Pari opportunità Elena Bonetti, quella che "si fece dimettere" da Matteo Renzi e la vice ministra alla cultura Lucia Borgonzoni, quella che "Non leggo un libro da tre ...

Advertising

ageffe : RT @StefanoFeltri: Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è di @… - elenavilla3 : RT @StefanoFeltri: Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è di @… - StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - giulicast : Elisabetta Franchi: «Assumo solo donne 'anta' perché hanno già fatto figli» @corriere Non dimostra alcun rispetto… -