Raccolgono foglie in un parco | rischiano duemila euro di multa

Quando le hanno fermate avevano i rami di gelso in mano che avevano appena raccolto per fare tisane. Una tradizione in Cina, dove ledella pianta vengono considerate un'erba medicinale. Così come, racconta Francesco Wu, presidente onorario dell'Unione imprenditori Italia - Cina e membro del direttivo di Confcommercio Milano, ...... da non confondere con l'asparago selvatico, sono gli apici della pianta di luppolo, si... Se ne usano le cime, lee a scelta anche il gambo che tagliato a pezzetti è ottimo per le ... Raccolgono foglie e rischiano un processo Duemila euro di multa per qualche foglia. Due donne, entrambe cittadine cinesi, rischiano una maxi sanzione per aver raccolto delle erbe - considerate medicinali nel loro Paese - nel parco di Villa Li ...Raccoglievano foglie di gelso al parco di Villa Litta, ad Affori. Ma non immaginavano che anziché tornare a casa a preparare tisane sarebbero state accompagnate negli uffici della polizia locale, usce ...