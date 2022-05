“Promuovi la tua musica” a Milano | i vincitori

Leggi su lopinionista

(Di domenica 8 maggio 2022)– Si è conclusa con successo la tappa didel contest “la tua”. Ieri, 7 maggio, al Nove Studio si sono tenute le audizioni dal vivo con oltre 30 artisti. Un concorso per giovani artisti emergenti che ha toccato molte città d’Italia. Il premio Compilation è stato assegnato al cantautore Raffaele Moretti con il singolo “Cavallo Bianco”. Premiati anche i Byakuda come miglior band e il cantautore Cometa per il premio format radio. Il contest, attivo da 4 anni, valorizza i talenti di tutta Italia. L'articolo L'Opinionista.