Playoff Serie C, fase Nazionale: programma e diretta tv (Di domenica 8 maggio 2022) Terminata la fase a gironi, si dà il via alla fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Dieci le compagini che parteciperanno a questo turno: sei che provengono dai Playoff della fase a gironi (Triestina, Juventus U23, Pescara, Entella, Foggia, Virtus Francavilla), le tre terze classificate nelle regular season e la migliore quarta. Le compagini vogliono continuare a inseguire il sogno promozione. La Serie B turno dopo turno diventa sempre possibile e le squadre sono pronte a rimanere aggrappate a questa speranza fino all’ultimo. L’andata di queste sfide andrà in scena nella giornata di oggi tra il pomeriggio e la sera, per poi concludersi giovedì con le varie sfide di ritorno. Playoff Serie C, fase ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Terminata laa gironi, si dà il via alladeidiC. Dieci le compagini che parteciperanno a questo turno: sei che provengono daidellaa gironi (Triestina, Juventus U23, Pescara, Entella, Foggia, Virtus Francavilla), le tre terze classificate nelle regular season e la migliore quarta. Le compagini vogliono continuare a inseguire il sogno promozione. LaB turno dopo turno diventa sempre possibile e le squadre sono pronte a rimanere aggrappate a questa speranza fino all’ultimo. L’andata di queste sfide andrà in scena nella giornata di oggi tra il pomeriggio e la sera, per poi concludersi giovedì con le varie sfide di ritorno.C,...

Advertising

ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - davideinno85 : RT @EdoardoMecca1: I playoff in Serie A per me non avrebbero senso, piuttosto riportino il campionato a 16 o 18 squadre. - RSIsport : ?? Roman Josi con un piede fuori dai playoff di NHL. Battuti 7-3 da Colorado, i Nashville Predators sono sotto 3-0 n… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2 femminile. Ultima giornata della regular season: ecco chi lotta per un posto nei pl… -