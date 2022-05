Olanda: per il Feyenoord rigore del pari al 96' (Di domenica 8 maggio 2022) Un rigore realizzato al 96' dal bomber belga Dressers permette al Feyenoord rivale della Roma nella finale di Conference League di pareggiare 2 - 2 con il PSV Eindhoven una partita della 33/a giornata ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Unrealizzato al 96' dal bomber belga Dressers permette alrivale della Roma nella finale di Conference League di pareggiare 2 - 2 con il PSV Eindhoven una partita della 33/a giornata ...

