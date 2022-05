MXGP, Tim Gajser domina anche Gara-2 e piazza la doppietta nel GP d’Italia! Sloveno in fuga nel Mondiale (Di domenica 8 maggio 2022) Senza storia. Tim Gajser piazza la doppietta anche nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2022, e allunga in maniera forse già definitiva in vetta alla graduatoria generale. Dopo aver fatto sua Gara-1, lo Sloveno del team Honda ha dettato legge anche nella seconda manche, conquistando 50 pesantissimi punti che gli permettono di ipotecare il titolo in largo anticipo. In classifica generale, infatti, vista anche l’assenza di Jorge Prado, Tim Gajser scappa via, raggiungendo quota 336 punti, contro i 255 di Maxime Renaux ed i 231 di Jeremy Seewer. Rimane fermo in quarta posizione lo spagnolo del team Gas Gas a 220. Al traguardo di Maggiora il portacolori della ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Senza storia. Timlanel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del2022, e allunga in maniera forse già definitiva in vetta alla graduatoria generale. Dopo aver fatto sua-1, lodel team Honda ha dettato leggenella seconda m, conquistando 50 pesantissimi punti che gli permettono di ipotecare il titolo in largo anticipo. In classifica generale, infatti, vistal’assenza di Jorge Prado, Timscappa via, raggiungendo quota 336 punti, contro i 255 di Maxime Renaux ed i 231 di Jeremy Seewer. Rimane fermo in quarta posizione lo spagnolo del team Gas Gas a 220. Al traguardo di Maggiora il portacolori della ...

