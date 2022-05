Milan, Krunic torna titolare dopo 105 giorni (Di domenica 8 maggio 2022) Rade Krunic torna titolare con il Milan nella sfida contro il Verona. Il giocatore bosniaco viene nuovamente schierato dal primo minuto da Stefano... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Radecon ilnella sfida contro il Verona. Il giocatore bosniaco viene nuovamente schierato dal primo minuto da Stefano...

DISI2milli : Comunque il Milan ha vinto lo scudetto con Calabria Krunic Messias Salemakers non mi va giù - Ceruzeko : Ah ma gioca Krunic? Il Milan ha già stravinto. Non accendo neanche a sto punto. - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli a #DAZN: '#Krunic? Non l'ho messo solo per dare fisicità alla trequarti, ma anche per sfruttare i… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ???? a #DAZN: '#Krunic? Non l'ho messo solo per dare fisicità alla trequarti, ma anche per… - Milannews24_com : #Krunic ritorna titolare: ecco da quanto non accadeva ?? -