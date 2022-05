Lorella Cuccarini e Heather Parisi perché hanno litigato | “Siamo sempre state rivali”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022), non è un mistero, nonun grande rappporto. Latà è nata tra loro ormai diverso tempo fa e non si è arrivati a una riconciliazione nemmeno qualche anno fa quando le dueavuto la possibilità di tornare a lavorare insieme. Le due showgirl, infatti, sonoprotagoniste del varietà Rai “Nemicamatissima” (titolo pienamente azzeccato), ma anche in questa occasione sonoprotagoniste di dissapori piuttosto evidenti anche al pubblico da casa. La situazione si è incrinata ulteriormente nell’ultimo periodo anche per alcune divergenze politiche. “La più amata dagli italiani”, infatti, aveva sottolineato di non essere favorevoli alle adozioni per le coppie omosessuali, opinione non ...