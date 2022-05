L’occhio sull’isola dei Serpenti: perché per Putin deve essere russa (Di domenica 8 maggio 2022) L’isola dei Serpenti torna a essere al centro della guerra in Ucraina. Quello scoglio non lontano dalle coste occidentali ucraine, conteso per molto tempo con la Romania, è diventato un luogo fondamentale. Tra rotte di incrociatori, fregate e motovedette, bombardamenti, voli dei droni e degli aerei da ricognizione Nato, tutto sembra tornare lì, in quell’isolotto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 8 maggio 2022) L’isola deitorna aal centro della guerra in Ucraina. Quello scoglio non lontano dalle coste occidentali ucraine, conteso per molto tempo con la Romania, è diventato un luogo fondamentale. Tra rotte di incrociatori, fregate e motovedette, bombardamenti, voli dei droni e degli aerei da ricognizione Nato, tutto sembra tornare lì, in quell’isolotto InsideOver.

