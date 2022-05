Lezione di russo per Canelo Alvarez: Bivol domina e resta campione dei massimi leggeri (Di domenica 8 maggio 2022) L'incredibile è accaduto: alla T - Mobile di Las Vegas Dmitry Bivol ha battuto ai punti Saul Canelo Alvarez e ha mantenuto il suo titolo dei pesi massimi leggeri Wba. Per il 31enne russo è la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) L'incredibile è accaduto: alla T - Mobile di Las Vegas Dmitryha battuto ai punti Saule ha mantenuto il suo titolo dei pesiWba. Per il 31enneè la ...

