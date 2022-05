L’Atalanta c’è, batte lo Spezia 3-1 e spera ancora nell’Europa (Di domenica 8 maggio 2022) Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Atalanta vince 3-1 a La Spezia e a due partite dalla fine tiene ancora vive le speranze europee. Gran possesso palla degli uomini di Gasperini, che però nel primo tempo faticano e chiudono sul pareggio con Verde che risponde a Muriel. Nella ripresa però emergono le qualità dei nerazzurri, che sorpassano con Djimsiti e poi la chiudono con Pasalic. LE FORMAZIONI Spezia (3-4-3) Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Reca, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola All.: Thiago Motta. ATALANTA (3-4-2-1) Musso; de Roon,Palomino, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. A disp: Sportiello, Rossi; Demiral, Renault, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Vittoria doveva essere e vittoria è stata.vince 3-1 a Lae a due partite dalla fine tienevive lenze europee. Gran possesso palla degli uomini di Gasperini, che però nel primo tempo faticano e chiudono sul pareggio con Verde che risponde a Muriel. Nella ripresa però emergono le qualità dei nerazzurri, che sorpassano con Djimsiti e poi la chiudono con Pasalic. LE FORMAZIONI(3-4-3) Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Reca, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola All.: Thiago Motta. ATALANTA (3-4-2-1) Musso; de Roon,Palomino, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. A disp: Sportiello, Rossi; Demiral, Renault, ...

