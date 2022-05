La nostra recensione su “La luna e i falò”: sbattere con il passato e il presente (Di domenica 8 maggio 2022) Qualche giorno fa mi sono imbattuto in una discussione social. L’età dei partecipanti era tra i 18-30 anni. La domanda era di quelle semplici “cosa stai leggendo in questo momento?”. Sorprendentemente, tra i titoli menzionati, quello che tornava spesso era La luna e i falò (Einaudi, 174 pp., 12 euro) che rappresenta l’ultimo romanzo scritto da Cesare Pavese. Tra i più importanti scrittori e poeti del Novecento italiano, Pavese ha sempre raccontato le ambiguità del vissuto, la sofferenza nel cercare la verità del mondo. Questa ricerca si sintetizzava nella scrittura (verso i lettori, verso gli amici). Un tentativo di riassumere quel che era una matassa senza soluzioni all’orizzonte. Il romanzo in questione racconta di Anguilla che, all’indomani della Liberazione, ritorna nel suo paesino delle Langhe dopo molti anni vissuti negli Stati Uniti. Il ritorno ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 8 maggio 2022) Qualche giorno fa mi sono imbattuto in una discussione social. L’età dei partecipanti era tra i 18-30 anni. La domanda era di quelle semplici “cosa stai leggendo in questo momento?”. Sorprendentemente, tra i titoli menzionati, quello che tornava spesso era Lae i(Einaudi, 174 pp., 12 euro) che rappresenta l’ultimo romanzo scritto da Cesare Pavese. Tra i più importanti scrittori e poeti del Novecento italiano, Pavese ha sempre raccontato le ambiguità del vissuto, la sofferenza nel cercare la verità del mondo. Questa ricerca si sintetizzava nella scrittura (verso i lettori, verso gli amici). Un tentativo di riassumere quel che era una matassa senza soluzioni all’orizzonte. Il romanzo in questione racconta di Anguilla che, all’indomani della Liberazione, ritorna nel suo paesino delle Langhe dopo molti anni vissuti negli Stati Uniti. Il ritorno ...

