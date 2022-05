Il piano (fallito) di Mosca di corrompere i politici ucraini dopo l’invasione. L’inchiesta del New York Times (Di domenica 8 maggio 2022) Era passato appena un giorno dall’inizio della guerra quando Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih nell’Ucraina centrale, ricevette una chiamata da un vecchio collega. La telefonata lo informò dello stato d’avanzamento delle truppe: «la situazione è già decisa» disse la voce di Vitaliy Zakharchenko, ex ministro dell’interno in esilio in Russia per sfuggire alle accuse di omicidio mossegli in seguito alla violenta repressione delle proteste di Euromaidan. «Firma un accordo di amistanza, cooperazione e difesa con la Russia e le vostre relazioni saranno buone», continuò Zakharchenko. «Sarai un individuo di spicco nella nuova Ucraina», concluse. Vilkul è il rampollo di una famiglia molto influente nella politica dell’Ucraina sud-orientale, è stato vice primo ministro dal 2012 al 2014 durante la presidenza di Viktor Yanukovich, e la sua visione è sempre stata ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) Era passato appena un giorno dall’inizio della guerra quando Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih nell’Ucraina centrale, ricevette una chiamata da un vecchio collega. La telefonata lo informò dello stato d’avanzamento delle truppe: «la situazione è già decisa» disse la voce di Vitaliy Zakharchenko, ex ministro dell’interno in esilio in Russia per sfuggire alle accuse di omicidio mossegli in seguito alla violenta repressione delle proteste di Euromaidan. «Firma un accordo di amistanza, cooperazione e difesa con la Russia e le vostre relazioni saranno buone», continuò Zakharchenko. «Sarai un individuo di spicco nella nuova Ucraina», concluse. Vilkul è il rampollo di una famiglia molto influente nella politica dell’Ucraina sud-orientale, è stato vice primo ministro dal 2012 al 2014 durante la presidenza di Viktor Yanukovich, e la sua visione è sempre stata ...

