Il mistero dei violini Stradivari è finalmente stato svelato (Di domenica 8 maggio 2022) Il magico mondo dei violini Stradivari ha visto coinvolti un team di liutai alla ricerca del “misterioso fascino” Un team di liutai al fine di comprendere i meccanismi che rendono così inconfondibile il dei violini Stradivari. Tra i più famosi al mondo, questi strumenti musicali hanno incantato ed emozionato generazioni su generazioni… -curiosauro.itCoinvolti 70 liutai per lo studio dei violini Per lo studio coinvolti 70 liutai per il team multidisciplinare del Cnr. Quattro i violini studiati, di cui uno uno Stradivari appunto. I risultati dello studio sono stati condivisi sul The Journal of Acoustical Society of America. Ad ideare il progetto Carlo Andrea Rozzi del Cnr (Cnr-Nano), Fabio Antonacci del Politecnico di Milano, Alessandro Voltini della Scuola ... Leggi su curiosauro (Di domenica 8 maggio 2022) Il magico mondo deiha visto coinvolti un team di liutai alla ricerca del “misterioso fascino” Un team di liutai al fine di comprendere i meccanismi che rendono così inconfondibile il dei. Tra i più famosi al mondo, questi strumenti musicali hanno incantato ed emozionato generazioni su generazioni… -curiosauro.itCoinvolti 70 liutai per lo studio deiPer lo studio coinvolti 70 liutai per il team multidisciplinare del Cnr. Quattro istudiati, di cui uno unoappunto. I risultati dello studio sono stati condivisi sul The Journal of Acoustical Society of America. Ad ideare il progetto Carlo Andrea Rozzi del Cnr (Cnr-Nano), Fabio Antonacci del Politecnico di Milano, Alessandro Voltini della Scuola ...

