Gp Miami libere 3: il pilota Perez sbaraglia la concorrenza (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio 2022 si sono corse nel Gp Miami le libere 3 dove le lotte intestine sono state fondamentali per far conoscere le reali intenzioni dei team di F1 Stupenda prestazione di Alpine che con Fernando Alonso si piazza al quarto della classifica. Invece il miglior tempo e il primo posto è andato alla Red Bull di Checo Perez, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc e Max Verstappen. Il collega di Charles Carlos Sainz invece è arrivato settimo. Sono state le ultime libere prima di arrivare alle qualifiche che oggi 8 Maggio aprirà all’ultima gara dove i punti in palio saranno molto interessanti. Gp Miami libere 2: Russell viaggia veloce e conquista la vittoria Gp Miami libere 3: un Perez ispirato Fernando Alonso di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio 2022 si sono corse nel Gple3 dove le lotte intestine sono state fondamentali per far conoscere le reali intenzioni dei team di F1 Stupenda prestazione di Alpine che con Fernando Alonso si piazza al quarto della classifica. Invece il miglior tempo e il primo posto è andato alla Red Bull di Checo, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc e Max Verstappen. Il collega di Charles Carlos Sainz invece è arrivato settimo. Sono state le ultimeprima di arrivare alle qualifiche che oggi 8 Maggio aprirà all’ultima gara dove i punti in palio saranno molto interessanti. Gp2: Russell viaggia veloce e conquista la vittoria Gp3: unispirato Fernando Alonso di ...

