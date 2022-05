Gli auguri di Michelle Hunziker a tutte le mamme e a mamma Ineke: “Sei la mia regina” (Di domenica 8 maggio 2022) Nel giorno della festa della mamma non mancano sui social le dediche per chi ci ha messo al mondo! Tra i primi messaggi anche quello di Michelle Hunziker non solo per la sua mamma Ineke ma per tutte le mamme, per tutte le donne che con forza e coraggio crescono i loro figli, spesso anche da sole! “Il mestiere (non retribuito) più impegnativo, difficile, stancante, a tratti eroico, al mondo è certamente quello della mamma.La preoccupazione per i suoi figli nasce dal primo istante in cui vede quella fatidica linetta in più sul test di gravidanza! Dopo l’emozione… Starà bene? Sto mangiando in modo corretto per lui…? Ma se sono triste lo sente dentro la mia pancia? Appena mette fuori la testa per la prima volta da dentro di te inizia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 maggio 2022) Nel giorno della festa dellanon mancano sui social le dediche per chi ci ha messo al mondo! Tra i primi messaggi anche quello dinon solo per la suama perle, perle donne che con forza e coraggio crescono i loro figli, spesso anche da sole! “Il mestiere (non retribuito) più impegnativo, difficile, stancante, a tratti eroico, al mondo è certamente quello della.La preoccupazione per i suoi figli nasce dal primo istante in cui vede quella fatidica linetta in più sul test di gravidanza! Dopo l’emozione… Starà bene? Sto mangiando in modo corretto per lui…? Ma se sono triste lo sente dentro la mia pancia? Appena mette fuori la testa per la prima volta da dentro di te inizia ...

Advertising

carmelitadurso : Buon compleanno Carmelita!! ?? E grazie a voi tutti che mi avete fatto gli auguri… Siete speciali!! #colcuore??… - lucianonobili : Ho portato i saluti di @ItaliaViva e gli auguri di buon lavoro al 50° congresso nazionale del Partito Repubblicano… - GuidoDeMartini : ?????? 1º MAGGIO ?????? AUGURI A CHI DA OGGI NON DEVE PIÙ FARE I TAMPONI! ?? Si resiste e da oggi meno tamponi, meno GP, m… - Frilla50224383 : Oggi tante mamme che hanno i loro figli in Parlamento spero che al sentire 'Tanti auguri mamma!' da questi idioti,… - ninoferadze4 : RT @gerri232: 'Sento sopra di me in cielo, gli angeli che cantano tra loro. Non riescono a trovare una parola d’amore più grande di questa:… -