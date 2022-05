F1 stasera in tv, orari TV8 e Sky: programma e streaming GP Miami 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, domenica 8 maggio, andrà in scena la prima storica edizione del Gran Premio di Miami, valida come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. Cresce l’attesa per gli appassionati italiani in vista della partenza, prevista alle ore 21.30, con due Ferrari in prima fila che proveranno a difendersi dagli attacchi delle Red Bull. Charles Leclerc scatta dalla pole position davanti al compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz, mentre la seconda fila è composta dalle RB18 del campione iridato in carica Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Quinta posizione al via per la sorprendente Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che ha preceduto in qualifica la Mercedes dell’ex teammate Lewis Hamilton. Il GP di Miami 2022 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, domenica 8 maggio, andrà in scena la prima storica edizione del Gran Premio di, valida come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cresce l’attesa per gli appassionati italiani in vista della partenza, prevista alle ore 21.30, con due Ferrari in prima fila che proveranno a difendersi dagli attacchi delle Red Bull. Charles Leclerc scatta dalla pole position davanti al compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz, mentre la seconda fila è composta dalle RB18 del campione iridato in carica Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Quinta posizione al via per la sorprendente Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che ha preceduto in qualifica la Mercedes dell’ex teammate Lewis Hamilton. Il GP diverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta ...

