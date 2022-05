F1: Miami; Ferrari Leclerc parte davanti, Verstappen passa Sainz (Di domenica 8 maggio 2022) partenza regolare nel primo Gran Premio di Formula 1 della storia a Miami. La Ferrari di Charles Leclerc che scattava dalla pole è partita in testa, mentre la Rossa di Carlos Sainz, sempre in prima ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022)nza regolare nel primo Gran Premio di Formula 1 della storia a. Ladi Charlesche scattava dalla pole è partita in testa, mentre la Rossa di Carlos, sempre in prima ...

Advertising

Eurosport_IT : PRIMA FILA TUTTA FERRARI A MIAMI! ?????? Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1:28.796, seconda posizio… - Corriere : La prima fila Ferrari è un atto di forza. Ali, gomme, motore il piano per vincere a Miami - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - Formula1WM : Giro 10/57 - Ferrari ha solo 1 treno di gomme medie nuove, mentre Red Bull ne ha due. #MiamiGP #F1 - giornaleradiofm : F1: Miami; Ferrari Leclerc parte davanti, Verstappen passa Sainz -