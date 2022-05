Cagliari | le pagelle di CM | gran prova di Altare | Bellanova inesauribile

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana-Cagliari, le pagelle: Verdi si conferma glaciale, Coulibaly è distratto - lorymannai : RT @UnioneSarda: #SalernitanaCagliari - Le pagelle rossoblù - UnioneSarda : #SalernitanaCagliari - Le pagelle rossoblù - sportli26181512 : Salernitana, le pagelle di CM: Verdi glaciale, Lassana si dimentica Altare: Salernitana-Cagliari 1-1 Sepe 6: sicuro… - Ftbnews24 : Pagelle Salernitana-Cagliari 1-1: Altare rovina la festa dell’Arechi al 98' #SerieA -

Commenta per primo Salernitana -1 - 1 Sepe 6: sicuro nelle uscite. Rischia con un disimpegno leggero con i piedi ad inizio secondo tempo. È fortunato sul tiro da fuori di Grassi che becca il palo esterno. Nel finale rischia ...Ilnon demerita ma la Salernitana è più brava a trovare ed a sfruttare l'episodio: ... LEE I VOTISEPE 6 - Chiamato in causa spesso nelle uscite alte, è sempre attento, e molto alto, anche in occasione del rigore/non rigore del Cagliari nella ripresa. Sul goal non ha grandi ...Agostini 6,5: il suo Cagliari sta bene fisicamente e impatta nel modo giusto. E’ saggio nel proseguire col 3-5-2. Il gol non demoralizza la squadra e neanche il rigore revocato. Gran carattere nella ...