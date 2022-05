Bergamo più veloce di Parigi: per una pratica on line bastano 7 minuti (Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo. In campagna elettorale lo slogan “Per una Bergamo digitale”. E, tirando la riga, si può dire che l’obiettivo è stato centrato, basti pensare che dal 2019 ad oggi le domande presentate sul sito del comune di Bergamo sono state 105.814. “Esatto – afferma Giacomo Angeloni, assessore, tra le deleghe, alla Digitalizzazione -, è una scommessa che abbiamo vinto. Basti pensare che ad oggi il 95% dei servizi al cittadino è disponibile on line. Questo significa che, dal punto dell’organizzazione del lavoro interno al comune, è stata attuata una vera e propria rivoluzione digitale che ha comportato non solo molteplici vantaggi al cittadino, ma anche un vero e proprio cambio di passo e di mentalità”. Cosa significa, per il cittadino, avere accesso ad un portale che consente di operare in autonomia per la gran parte delle ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022). In campagna elettorale lo slogan “Per unadigitale”. E, tirando la riga, si può dire che l’obiettivo è stato centrato, basti pensare che dal 2019 ad oggi le domande presentate sul sito del comune disono state 105.814. “Esatto – afferma Giacomo Angeloni, assessore, tra le deleghe, alla Digitalizzazione -, è una scommessa che abbiamo vinto. Basti pensare che ad oggi il 95% dei servizi al cittadino è disponibile on. Questo significa che, dal punto dell’organizzazione del lavoro interno al comune, è stata attuata una vera e propria rivoluzione digitale che ha comportato non solo molteplici vantaggi al cittadino, ma anche un vero e proprio cambio di passo e di mentalità”. Cosa significa, per il cittadino, avere accesso ad un portale che consente di operare in autonomia per la gran parte delle ...

