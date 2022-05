Alessandra Celentano esagera | “Ma come si fa?” | è successo appena finita la diretta

Leggi su specialmag

(Di domenica 8 maggio 2022) L’insegnante di balloduramente bacchettata dopo l’episodio al serale: stroncatura in piena regola per lei.(fonte youtube)Nello staff di “Amici21” non vige sempre un’atmosfera serena e colloquiale. Spesso sono i docenti stessi i protagonisti principali di liti e recriminazioni costanti; tali scontri avvengono sia durante le registrazioni, che dietro le quinte del programma. L’ultimo appuntamento con il talent per antonomasia ha riservato momenti al cardiopalma per i fan di “Amici”, in primis l’eliminazione del ballerino di modern Dario Schirone. Al performer tarantino è stata infatti preclusa la possibilità di accedere alla finale, con immenso scorno dei suoi numerosi estimatori. Non è stata, però, la sola eliminazione a scatenare un vespaio in rete: ...