Venezia-Bologna | i convocati di Mihajlovic | assenti Dijks e Falcinelli

(Di sabato 7 maggio 2022) Sinisa, tecnico del, ha diramato la lista deiper la sfida contro il, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Rosa quasi al completo per i rossoblu, che si presenteranno in 24 in laguna. Gli unici duesono Mitchelle Diego. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander. SportFace.

Sinisa Mihajlovic è tornato al lavoro e ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida che vedrà il suo Bologna affrontare in trasferta il Venezia. LA MALATTIA - 'Dal momento che sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile. Il suo Bologna sarà impegnato domani alle 15.00 in casa del Venezia ed il tecnico Sinisa Mihajlovic per l'occasione tornerà a seguire i suoi dalla panchina.