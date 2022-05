Vacanze in Italia: ecco i posti più incantevoli dove passare l’estate – altro che Maldive! (Di sabato 7 maggio 2022) Sognate una vacanza ai Caraibi quest’estate? Perché allontanarsi così tanto, in Europa e Italia abbiamo alcune delle spiagge più belle al mondo, da far invidia anche ai Caraibi! Si passa da sabbie finissime e panorami rocciosi da togliere il fiato, acque cristalline che nel giro di pochi metri racchiudono la bellezza di tutte le sfumature dell’azzurro fino al blu intenso. Queste sono le località inserite nella classifica 2022 delle quaranta spiagge più belle d’Europa e anche questa volta l’Italia si fa sentire, guadagnandosi ben cinque delle 40 posizioni. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la classifica viene stilata ogni anno dal quotidiano britannico ‘The Guardian’ e riguardano per lo più le zone del sud Europa: dalla Grecia, con con Elafonissi a Creta e i paesaggi lunari di Sarakiniko a Milos, fino alla Spagna -con la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 maggio 2022) Sognate una vacanza ai Caraibi quest’estate? Perché allontanarsi così tanto, in Europa eabbiamo alcune delle spiagge più belle al mondo, da far invidia anche ai Caraibi! Si passa da sabbie finissime e panorami rocciosi da togliere il fiato, acque cristalline che nel giro di pochi metri racchiudono la bellezza di tutte le sfumature dell’azzurro fino al blu intenso. Queste sono le località inserite nella classifica 2022 delle quaranta spiagge più belle d’Europa e anche questa volta l’si fa sentire, guadagnandosi ben cinque delle 40 posizioni. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la classifica viene stilata ogni anno dal quotidiano britannico ‘The Guardian’ e riguardano per lo più le zone del sud Europa: dalla Grecia, con con Elafonissi a Creta e i paesaggi lunari di Sarakiniko a Milos, fino alla Spagna -con la ...

