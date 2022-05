Traffico Roma del 07-05-2022 ore 07:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerca una buona giornata sabato mattina al momento senza difficoltà per il Traffico regolare Lungotevere e la tangenziale è il raccordo anulare Ma attenzione incide sulla tangenziale est altezza San Lorenzo sul piazzale del verano all’Euro sul viale Europa altezza via Cristoforo Colombo sulla via Pontina invece all’altezza di Castel di Decima prestare attenzione lavori riduzione di carreggiata In entrambe le direzioni di marcia moderare la velocità nella trasporto pubblico chiusa oggi la metro B interrotta la circolazione dei treni nella tratta Castro Pretorio in sostituzione il servizio bus domani domenica invece metro B aperta sull’intera linea per la Race For The Cure in programma al Circo Massimo ma per i dettagli di quel e di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it per il momento è tutto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverdeda Simone Cerca una buona giornata sabato mattina al momento senza difficoltà per ilregolare Lungotevere e la tangenziale è il raccordo anulare Ma attenzione incide sulla tangenziale est altezza San Lorenzo sul piazzale del verano all’Euro sul viale Europa altezza via Cristoforo Colombo sulla via Pontina invece all’altezza di Castel di Decima prestare attenzione lavori riduzione di carreggiata In entrambe le direzioni di marcia moderare la velocità nella trasporto pubblico chiusa oggi la metro B interrotta la circolazione dei treni nella tratta Castro Pretorio in sostituzione il servizio bus domani domenica invece metro B aperta sull’intera linea per la Race For The Cure in programma al Circo Massimo ma per i dettagli di quel e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per il momento è tutto ...

